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11 травня 2021, 15:42 871

У Полтаві мікроавтобус протаранив машину "швидкої допомоги" та перекинувся на тротуарі

11 травня 2021, 15:42 871
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На перехресті вулиць Раїси Кириченко-Героїв Чорнобильців у Полтаві сталася ДТП: водій мікроавтобуса протаранив карету "швидкої допомоги", вилетів на тротуар і перекинувся.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Зазначається, що автомобіль Ford Transit рухався вулицею Раїси Кириченко в напрямку центру, водій мікроавтобусу не надав переваги в русі автомобілю медичної служби, який рухався вулицею Героїв-Чорнобильців.

В результаті зіткнення мікроавтобус вилетів на тротуар та перевернувся на дах. Автомобіль "швидкої допомоги" від удару відкинуло на вулицю Раїси Кириченко. Водій карети "швидкої допомоги" отримав травми й доставлений до лікарні. Водій мікроавтобусу Ford не травмувався.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері, 4 травня в Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому перебували діти.

ДТП поліція водії швидка допомога авто

 
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