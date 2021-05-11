У Полтаві мікроавтобус протаранив машину "швидкої допомоги" та перекинувся на тротуарі

Травмованого водія автомобілю "швидкої допомоги" доставили до лікарні

Травмованого водія автомобілю "швидкої допомоги" доставили до лікарні

На перехресті вулиць Раїси Кириченко-Героїв Чорнобильців у Полтаві сталася ДТП: водій мікроавтобуса протаранив карету "швидкої допомоги", вилетів на тротуар і перекинувся.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Зазначається, що автомобіль Ford Transit рухався вулицею Раїси Кириченко в напрямку центру, водій мікроавтобусу не надав переваги в русі автомобілю медичної служби, який рухався вулицею Героїв-Чорнобильців.

В результаті зіткнення мікроавтобус вилетів на тротуар та перевернувся на дах. Автомобіль "швидкої допомоги" від удару відкинуло на вулицю Раїси Кириченко. Водій карети "швидкої допомоги" отримав травми й доставлений до лікарні. Водій мікроавтобусу Ford не травмувався.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері, 4 травня в Києві сталася небезпечна ДТП - водій таксі на Hyundai зіткнувся з автомобілем Honda, в якому перебували діти.