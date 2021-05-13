Правоохоронці провели обшуки у КМДА: підозрюють розкрадання понад 13 мільйонів

За даними розслідування, надбавка до ціни під час закупок медвиробів склала понад 100%

За даними розслідування, надбавка до ціни під час закупок медвиробів склала понад 100%

Фото: Facebook

За інформацією Київської міської прокуратури, правоохоронці провели обшуки у Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації. Як зазначають у прокуратурі, йде мова про розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, відповідно до даних слідства, впродовж 2017-2019 років між Департаментом соціальної політики та приватною фірмою було укладено низку договорів на закупівлю медичних виробів.

Правоохоронці зазначають, що посадовці Департаменту начебто вступили у змову із представниками приватної компанії та уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами. За даними розслідування, надбавка до ціни склала понад 106%, через що бюджету міста були нанесені збитки у розмірі понад 13,5 мільйонів гривень.

Саме тому на підставі ухвал суду у приміщеннях Департаменту соціальної політики КМДА та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження проводились обшуки.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що при будівництві Подільського мосту виявили несплату 9 млн грн податків.

Також повідомлялося, що ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.

Як стало відомо, що прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі".