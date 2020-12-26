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26 грудня 2020, 17:36 6

У "Слузі народу" хочуть попросити прем'єра звільнити голову Укрпошти

26 грудня 2020, 17:36 6
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Контракт з головою Укрпошти закінчується в 2021 році
Контракт з головою Укрпошти закінчується в 2021 році
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Ірина Верещук заявила, що буде рекомендувати прем'єр-міністру України Денису Шмигалю звільнити з посади генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Як передає RegioNews, про це Верещук заявила в ефірі одного з телеканалів.

Питання до пана Смілянського як до "супермегаменеджера", як він вважає. Коли я закидала йому на фракції, що його зарплата одна з найвищих у світі серед аналогічних зарплат керівників пошт, які є державними, він сказав "я мегаменеджер, я достойний ще більшої зарплати, я покажу реформу". То де реформа?" - заявила нардеп.

На думку нардепа, такі реформатори для держави фінансово не виправдані.

Я буду дуже рекомендувати пану прем’єру Шмигалю під закінчення контракту, а контракт закінчується у 2021 році, позбуватися таких реформаторів, бо мільйони на зарплату не вирішують елементарних питань", - резюмувала вона.

Нагадаємо, зарплата голови "Укрпошти" у цьому році склала 1,9 млн гривень в місяць, що становить 22,8 млн гривень на рік.

Раніше повідомлялося, що Верещук запросила голову НАБУ Ситника в парламент по справі заступник голови ОП Татарова.

Укрпошта зарплати гроші Ірина Верещук Деніс Шмигаль
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