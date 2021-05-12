Пчеловоды Закарпатья будут судиться с Укрпочтой из-за гибели при пересылке 8 млн пчел
Почтовики не обеспечили правильные условия перевозки такого груза
Почтовики не обеспечили правильные условия перевозки такого груза
8 миллионов пчел погибли при пересылке Укрпочтой из Закарпатья, отправители собираются подавать в суд.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Всего было 400 специальных посылок.
Однако груз везли обычным грузовиком без проветривания и кондиционирования воздуха.
Соответственно, все пчелы просто спарились от высокой температуры и отсутствия кислорода.
Пасечники оценили свои потери в 500 тысяч грн и намерены судиться с почтовой службой. Они жалеют не только по потерянным средствам, но и по погибшим насекомым.
Как сообщалось в конце прошлого года, в "Слуге народа" хотят попросить премьера уволить главу Укрпочты. Контракт с главой Укрпочты истекает в 2021 году.
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