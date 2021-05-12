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12 мая 2021, 11:01 11

Пчеловоды Закарпатья будут судиться с Укрпочтой из-за гибели при пересылке 8 млн пчел

12 мая 2021, 11:01 11
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Почтовики не обеспечили правильные условия перевозки такого груза
Фото из Telegram-канала Виталия Глаголы
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8 миллионов пчел погибли при пересылке Укрпочтой из Закарпатья, отправители собираются подавать в суд.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Всего было 400 специальных посылок.

Однако груз везли обычным грузовиком без проветривания и кондиционирования воздуха.

Соответственно, все пчелы просто спарились от высокой температуры и отсутствия кислорода.

Пасечники оценили свои потери в 500 тысяч грн и намерены судиться с почтовой службой. Они жалеют не только по потерянным средствам, но и по погибшим насекомым.

Как сообщалось в конце прошлого года, в "Слуге народа" хотят попросить премьера уволить главу Укрпочты. Контракт с главой Укрпочты истекает в 2021 году.

суд бизнес убытки Закарпатье Укрпочта

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