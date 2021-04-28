До запровадження електронних лікарняних залишився один нормативний документ, - МОЗ

Він наразі на узгодженні в центральних органах влади

Він наразі на узгодженні в центральних органах влади

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер на прес-брифінгу в Києві в середу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Минулого тижня МОЗ оновило дані в розрізі регіонів щодо стану готовності повного переходу медзакладів на електронні лікарняні та відмови від паперових бланків. Ми бачимо загальну позитивну динаміку, але я хотів би звернути увагу регіонів, де забезпечена часткова готовність, зокрема Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та Києва, - закликаю медзаклади підключитися до системи eHealth у найкоротші терміни, - сказав він.

Заступник міністра додав, що медичні інформаційні системи працюють над створенням спеціального функціоналу для видачі електронних лікарняних.

Крім того, МОЗ опрацювало й відправило на узгодження центральних органів влади наказ про деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Ми очікуємо затвердження цього порядку. Він стане останнім нормативним документом, який дасть змогу повністю запустити в Україні роботу електронних лікарняних, - сказав Кучер.

Як повідомлялося, ще минулого року у МОЗ розповідали, коли в Україні запровадять електронний лікарняний. Систему завершать тестувати через декілька тижнів.