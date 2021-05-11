У МОЗ попередили про четверту хвилю COVID-19 в Україні
Попри те, що Україна пройшла третю хвилю пандемії коронавірусу, може бути ще четверта хвиля захворюваності на COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, зараз "абсолютно не час розслаблятись”.
Ми прогнозуємо, що в нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був жорсткий", - сказав Степанов.
Також він назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який поширюється в Індії. За словами міністра, цей штам більш агресивний, ніж штами із Південно-Африканської Республіки і Великобританії.
Світом поширюється новий штам коронавірусу. Він виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла", - розповів Степанов.
Він додав, що "індійський" штам "підбирається до України", його зафіксували в Польщі, Румунії та низці інших країн Європи.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу.