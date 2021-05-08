10:26  08 мая
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 8 710 новых случаев болезни
12:36  08 мая
В Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма
18:15  08 мая
Сводка ООС: боевики пять раз стреляли из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
08 мая 2021, 18:42 4

В Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира

08 мая 2021, 18:42 4
Читайте також українською мовою
На место прибыли спасатели ГСЧС, они пытаются потушить пожар
На место прибыли спасатели ГСЧС, они пытаются потушить пожар
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Подольском районе Киева произошел пожар на 25 этаже жилого дома. Известно, что огонь охватил квартиру в новостройке.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.

Прямо сейчас пылает квартира на последнем этаже дома, что на Балтийском переулке 5. На месте уже работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.

В комментариях под видео пользователи соцсети сообщают, что работу пожарных сильно затрудняет большое количество припаркованных автомобилей под домом, а пожарная лестница не достает до 25 этажа.

Напомним, в Винницкой области взрыв газа разрушил дом, его владелицу достали из-под завалов.

Киев пожар огонь спасатели ГСЧС

В Киеве сообщили о заминировании аэропорта и ряда медицинских учреждений
08 мая 2021, 14:26
В Винницкой области взрыв газа разрушил дом, его владелицу достали из-под завалов
08 мая 2021, 13:37
Минирование в Киеве не подтвердилось. Полиция возбудила дело
07 мая 2021, 21:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua