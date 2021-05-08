В Киеве на 25 этаже жилого дома загорелась квартира
На место прибыли спасатели ГСЧС, они пытаются потушить пожар
На место прибыли спасатели ГСЧС, они пытаются потушить пожар
В Подольском районе Киева произошел пожар на 25 этаже жилого дома. Известно, что огонь охватил квартиру в новостройке.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.
Прямо сейчас пылает квартира на последнем этаже дома, что на Балтийском переулке 5. На месте уже работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.
В комментариях под видео пользователи соцсети сообщают, что работу пожарных сильно затрудняет большое количество припаркованных автомобилей под домом, а пожарная лестница не достает до 25 этажа.
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