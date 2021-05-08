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08 травня 2021, 13:37 15

На Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів

08 травня 2021, 13:37 15
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Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні
Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні
Фото: ДСНС
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У селищі Китайгород Вінницької області в результаті вибуху газу був зруйнований приватний будинок, а власниця оселі опинилася під завалами.

Про це повідомляє ДСНС Вінницької області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент сталася 7 травня о 22:13, вибух газу зруйнував три цегляні несучі стіни будинку, міжкімнатні перегородки та дах, а також спричинив пожежу в одній із кімнат.

Ще до приїзду на місце події рятувальників, з-під завалів будинку місцевими жителями було виявлено і врятовано власницю домоволодіння, 1954 року народження. Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабну пожежу у Вінниці в офісному центрі. Тоді через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

газ пожежа вибух рятувальники Вінницька область ДСНС

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