На Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів
У селищі Китайгород Вінницької області в результаті вибуху газу був зруйнований приватний будинок, а власниця оселі опинилася під завалами.
Про це повідомляє ДСНС Вінницької області, передає RegioNews.
Відомо, що інцидент сталася 7 травня о 22:13, вибух газу зруйнував три цегляні несучі стіни будинку, міжкімнатні перегородки та дах, а також спричинив пожежу в одній із кімнат.
Ще до приїзду на місце події рятувальників, з-під завалів будинку місцевими жителями було виявлено і врятовано власницю домоволодіння, 1954 року народження. Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні”, - йдеться в повідомленні.
В ДСНС додали, що причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабну пожежу у Вінниці в офісному центрі. Тоді через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.