На Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів

Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні

Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні

Фото: ДСНС

У селищі Китайгород Вінницької області в результаті вибуху газу був зруйнований приватний будинок, а власниця оселі опинилася під завалами.

Про це повідомляє ДСНС Вінницької області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент сталася 7 травня о 22:13, вибух газу зруйнував три цегляні несучі стіни будинку, міжкімнатні перегородки та дах, а також спричинив пожежу в одній із кімнат.

Ще до приїзду на місце події рятувальників, з-під завалів будинку місцевими жителями було виявлено і врятовано власницю домоволодіння, 1954 року народження. Постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні”, - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабну пожежу у Вінниці в офісному центрі. Тоді через велику площу пожежі і сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.