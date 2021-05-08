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08 мая 2021, 13:37 4

В Винницкой области взрыв газа разрушил дом, его владелицу достали из-под завалов

08 мая 2021, 13:37 4
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Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы
Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы
Фото: ГСЧС
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В поселке Китайгород Винницкой области в результате взрыва газа был разрушен частный дом, а хозяйка дома оказалась под завалами.

Об этом сообщает ГСЧС Винницкой области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 7 мая в 22:13, взрыв газа разрушил три кирпичные несущие стены дома, межкомнатные перегородки и крышу, а также вызвал пожар в одной из комнат.

Еще до приезда на место происшествия спасателей, из-под завалов местные жители обнаружили и спасли владелицу домовладения, 1954 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре в Виннице в офисном центре. Тогда из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь перекинулся на складские помещения.

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