У Харкові через аварію на водопроводі без води залишилася частина міста

Прорив стався на водопроводі діаметром 600 мм

Прорив стався на водопроводі діаметром 600 мм

Фото: МГ Объектив

У Харкові внаслідок масштабної аварії на магістральному водопроводі частина міста залишилася без водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради, передає RegioNews.

Відомо, що прорив стався на водопроводі діаметром 600 мм по 1-му Орському провулку. За інформацією місцевих ЗМІ, вода рікою тече по вулицях. Біля одного з приватних будинків провалився цегляний паркан.

Провели відключення мережі холодного водопостачання, поки діагностуємо характер пошкодження і визначаємо обсяг робіт", - розповів директор "Харківводоканалу" Владлен Волков.

В результаті прориву труби без води залишилися будинки за адресами:

Шевченківський район:

до 20:00 7 травня - пр. Перемоги, 54-б, 58-а, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвіга Свободи, 35-а, 35-б, 39-а, 39-б.

до 20:00 8 травня - вул. Софіївська.

Московський район:

до 20:00 7 травня - вул. Бучми (Командарма Уборевича), 20, 20-а, 24, 24-а, вул. Гвардійців Широнінців, 79-б, 79-г.

Слобідський район:

до 20:00 7 травня - вул. Машинобудівників, пров. Машинобудівників, вул. Малишева, пров. Малишева, вул. Аскольдівська, вул. Ньютона, 12, 12-а.

Холодногірський район:

до 20:00 7 травня - вул. Золочівська, 26-26-а, 28-28-а, вул. Сергія Борзенко, 6-8, вул. Кокчетавська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кропивницькому через аварію без тепла залишилися школи та більше сотні будинків, причиню аварії стали зношені труби тепломережі.