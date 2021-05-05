Харківська "Євросолідарність" ініціює збори для погодження єдиного кандидата на вибори 31 жовтня

Єдиного кандидата висунуть від усіх демократичних сил

Єдиного кандидата висунуть від усіх демократичних сил

Фото: Facebook

Партія «Євросолідарність» у Харкові підтримуватиме висунення єдиного кандидата від демократичних сил на позачергових виборах міського голови 31 жовтня й готова до діалогу щодо кандидатури.

Про це у себе в Facebook написав депутат Харківської обласної ради від "ЄС" Олександр Скорик, передає RegioNews.

Він відзначив, що, враховуючи досвід попередньої кампанії, а також внутрішньо- та зовнішньополітичні обставини в країні, надзвичайно важливо зберігати єдність всіх патріотичних сил Харкова.

Наша партія підтримує висунення єдиного кандидата від демократичних сил й готова до діалогу щодо кандидатури, яка цієї осені представлятиме усіх нас під час боротьби за посаду міського голови Харкова", – написав Скорик.

Він також повідомив, що задля цього вже 15 травня, коли в Україні відзначатиметься День Європи, пропонується провести засідання першої робочої групи.

Модерувати заходом хотіли би запросити Бориса Редіна – одного із засновників та координаторів харківського "Євромайдану", людину з беззаперечним авторитетом серед патріотичної спільноти міста", – повідомив політик та закликав усі громадські об’єднання, українські рухи та демократичні партії підтримати ініціативу з метою збереження єдності в нашому місті й захисту спільних цінностей та інтересів.

Раніше RegioNews повідомляв, що депутат Харківської міськради шостого скликання Дмитро Маринін заявив про участь у виборах міського голови Харкова. Він вважає, у Харкові є електорат, який готовий підтримати на позачергових виборах 31 жовтня.

Також нагадаємо, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "електоральні уподобання жителів Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і в другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.