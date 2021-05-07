В Харькове из-за аварии на водопроводе без воды осталась часть города

Прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм

Прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм

Фото: МГ Об'єктив

В Харькове в результате масштабной аварии на магистральном водопроводе часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, передает RegioNews.

Известно, что прорыв произошел на водопроводе диаметром 600 мм по 1-му Орскому переулку. По информации местных СМИ, вода рекой течет по улицам. Возле одного из частных домов провалился кирпичный забор.

Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - рассказал директор "Харьковводоканала" Владлен Волков.

В результате прорыва трубы без воды остались дома по адресам:

Шевченковский район:

до 20:00 7 мая - пр. Победы, 54-б, 58-а, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а, 35-б, 39-а, 39-б.

до 20:00 8 мая - ул. Софиевская.

Московский район:

до 20:00 7 мая - ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20, 20-а, 24, 24-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б, 79-г.

Слободской район:

до 20:00 7 мая - ул. Машиностроителей, пер. Машиностроителей, ул. Малышева, пер. Малышева, ул. Аскольдывська, ул. Ньютона, 12, 12-а.

Холодногорский район:

до 20:00 7 мая - ул. Золочевская, 26-26-а, 28-28-а, ул. Сергея Борзенко, 6-8, ул. Кокчетавская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком из-за аварии без тепла остались школы и более сотни домов, причиной аварии стали изношенные трубы теплосети.