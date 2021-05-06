Терехов перетворить 9 травня в Харкові в черговий політичний цирк - експерт

Терехов женеться виключно за своїм піаром - безглуздим і недоречним, вважає експерт

Терехов женеться виключно за своїм піаром - безглуздим і недоречним, вважає експерт

В. о. мера Харкова Ігор Терехов напевно перетворить 9 травня в політичний цирк, так як це було з Благодатним вогнем на Великдень.

Про це на пресконференції заявив політичний експерт Кирило Молчанов.

За його словами, оскільки в Харкові фактично вже почалися передвиборчі перегони, то тимчасова діюча влада буде використовувати будь-який привід для додавання собі політичних балів, як це було на Великдень.

"9 травня є для харків'ян одним з дуже важливих, як і для одеситів, вдень цього року. І там, напевно, все це перетвориться знову в політичний цирк – я маю на увазі який ми спостерігали з Великоднем. Коли, всім відомо, що на Великдень всі роки до цього Благодатний вогонь привозив до Харкова Добкін, але, так як зараз там вибори, а Терехову треба набирати свої бали, то він вирішив то літак затримати Добкіна, то сам відправив літак за вогнем, то потім сам цей вогонь зустрічав - хоча з ним жоден священник в аеропорт не прийшов. Тобто, по суті, перетворив все це в якесь богохульство і погоню за виключно своїм піаром - безглуздим і недоречним до Великодня", – зазначив Молчанов.

За його словами, швидше за все, те ж саме Терехов буде робити і на 9 травня.

Тобто намагатися максимально 9 травня якось на себе капіталізувати як особистість, спробувати продавати замість себе рейтинг, репутацію, надбання Кернеса. Але, чесно кажучи, я послухав його один раз у Шустера - він досить сіра і слабка фігура", - додав експерт.