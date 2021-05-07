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07 мая 2021, 11:35 12

В Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве

07 мая 2021, 11:35 12
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Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 граждан
Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 граждан
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили 37 967 человек, больше всего людей вакцинировали в Киеве (6026), меньше всего доз использовали в Харьковской (317) и Полтавской (153) областях.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, всего в Украине уже сделали 821 770 прививок от коронавируса, из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 человек. 2 граждан Украины получили 1 дозу за рубежом.

Вакцинация проводилась 257 мобильными бригадами иммунизации и 1576 пунктами. По состоянию на 6 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человек", - рассказал Степанов.

Количество прививок, сделанных в регионах за минувшие сутки:

  • Киев - 6026 прививок;
  • Винницкая область - 1858 прививок;
  • Волынская область - 698 прививок;
  • Днепропетровская область - 4358 прививок;
  • Донецкая область - 1265 прививок;
  • Житомирская область - 692 прививки;
  • Закарпатская область - 522 прививки;
  • Запорожская область - 1713 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 783 прививки;
  • Киевская область - 3557 прививок;
  • Кировоградская область - 645 прививок;
  • Луганская область - 668 прививок;
  • Львовская область - 2789 прививок;
  • Николаевская область - 1217 прививок;
  • Одесская область - 1444 прививки;
  • Полтавская область - 153 прививки;
  • Ровенская область - 1039 прививок;
  • Сумская область - 1203 прививки;
  • Тернопольская область - 704 прививки;
  • Харьковская область - 317 прививок;
  • Херсонская область - 2410 прививок;
  • Хмельницкая область - 1376 прививок;
  • Черкасская область - 1134 прививки;
  • Черновицкая область - 452 прививки;
  • Черниговская область - 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине, за сутки умерли 379 пациентов.

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