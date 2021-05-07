В Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве
В Украине за прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили 37 967 человек, больше всего людей вакцинировали в Киеве (6026), меньше всего доз использовали в Харьковской (317) и Полтавской (153) областях.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, всего в Украине уже сделали 821 770 прививок от коронавируса, из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 человек. 2 граждан Украины получили 1 дозу за рубежом.
Вакцинация проводилась 257 мобильными бригадами иммунизации и 1576 пунктами. По состоянию на 6 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человек", - рассказал Степанов.
Количество прививок, сделанных в регионах за минувшие сутки:
- Киев - 6026 прививок;
- Винницкая область - 1858 прививок;
- Волынская область - 698 прививок;
- Днепропетровская область - 4358 прививок;
- Донецкая область - 1265 прививок;
- Житомирская область - 692 прививки;
- Закарпатская область - 522 прививки;
- Запорожская область - 1713 прививок;
- Ивано-Франковская область - 783 прививки;
- Киевская область - 3557 прививок;
- Кировоградская область - 645 прививок;
- Луганская область - 668 прививок;
- Львовская область - 2789 прививок;
- Николаевская область - 1217 прививок;
- Одесская область - 1444 прививки;
- Полтавская область - 153 прививки;
- Ровенская область - 1039 прививок;
- Сумская область - 1203 прививки;
- Тернопольская область - 704 прививки;
- Харьковская область - 317 прививок;
- Херсонская область - 2410 прививок;
- Хмельницкая область - 1376 прививок;
- Черкасская область - 1134 прививки;
- Черновицкая область - 452 прививки;
- Черниговская область - 944 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине, за сутки умерли 379 пациентов.