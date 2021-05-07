В Украине за сутки вакцинировали почти 40 тысяч человек, больше всего в Киеве

Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 граждан

Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 граждан

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки прививку от COVID-19 получили 37 967 человек, больше всего людей вакцинировали в Киеве (6026), меньше всего доз использовали в Харьковской (317) и Полтавской (153) областях.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, всего в Украине уже сделали 821 770 прививок от коронавируса, из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 428 человек. 2 граждан Украины получили 1 дозу за рубежом.

Вакцинация проводилась 257 мобильными бригадами иммунизации и 1576 пунктами. По состоянию на 6 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человек", - рассказал Степанов.

Количество прививок, сделанных в регионах за минувшие сутки:

Киев - 6026 прививок;

Винницкая область - 1858 прививок;

Волынская область - 698 прививок;

Днепропетровская область - 4358 прививок;

Донецкая область - 1265 прививок;

Житомирская область - 692 прививки;

Закарпатская область - 522 прививки;

Запорожская область - 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 783 прививки;

Киевская область - 3557 прививок;

Кировоградская область - 645 прививок;

Луганская область - 668 прививок;

Львовская область - 2789 прививок;

Николаевская область - 1217 прививок;

Одесская область - 1444 прививки;

Полтавская область - 153 прививки;

Ровенская область - 1039 прививок;

Сумская область - 1203 прививки;

Тернопольская область - 704 прививки;

Харьковская область - 317 прививок;

Херсонская область - 2410 прививок;

Хмельницкая область - 1376 прививок;

Черкасская область - 1134 прививки;

Черновицкая область - 452 прививки;

Черниговская область - 944 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине, за сутки умерли 379 пациентов.