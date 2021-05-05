На Тернопольщине масштабный пожар вблизи тренировочной базы гребцов

Горит около 4 гектаров камышей

Горит около 4 гектаров камышей

Фото: скриншот из оперативного видео ГСЧС

Неподалеку водной арены «Тернополь» возник пожар, который уже более двух часов тушат спасатели.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.

Известно, что в 15.20 час. спасатели выехали на ликвидацию пожара в с. Била, где вблизи водной арены "Тернополь" горит камыш и сухая трава. На место происшествия направлены дежурные караулы 1-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.

По предварительной информации, площадь пожара 4 Га. В 17.13 пожар локализовали. Тушение пожара продолжается, - сообщают спасатели.

Справка. Водная арена "Тернополь" - тренировочная база тернопольских гребцов. Гребной канал в Тернополе расположен возле микрорайона "Пронятин" в западной части Тернопольского пруда в месте впадения реки Серета. Размеры - 1440 метров длины и 120 метров ширины.

Как сообщалось, сегодня в Одесской области полностью сгорел пассажирский автобус. Причина возгорания пока не установлена.