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05 мая 2021, 19:05 5

На Тернопольщине масштабный пожар вблизи тренировочной базы гребцов

05 мая 2021, 19:05 5
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Горит около 4 гектаров камышей
Горит около 4 гектаров камышей
Фото: скриншот из оперативного видео ГСЧС
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Неподалеку водной арены «Тернополь» возник пожар, который уже более двух часов тушат спасатели.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Тернопольской области.

Известно, что в 15.20 час. спасатели выехали на ликвидацию пожара в с. Била, где вблизи водной арены "Тернополь" горит камыш и сухая трава. На место происшествия направлены дежурные караулы 1-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления.

По предварительной информации, площадь пожара 4 Га. В 17.13 пожар локализовали. Тушение пожара продолжается, - сообщают спасатели.

Справка. Водная арена "Тернополь" - тренировочная база тернопольских гребцов. Гребной канал в Тернополе расположен возле микрорайона "Пронятин" в западной части Тернопольского пруда в месте впадения реки Серета. Размеры - 1440 метров длины и 120 метров ширины.

Как сообщалось, сегодня в Одесской области полностью сгорел пассажирский автобус. Причина возгорания пока не установлена.

пожар спасатели ГСЧС Тернопольская область

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