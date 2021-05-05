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05 травня 2021, 08:41 766

Паски та декорації: Україна витратила на Великдень понад 3 мільйони

05 травня 2021, 08:41 766
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Найбільше грошей витратили на придбання пасок
Найбільше грошей витратили на придбання пасок
Фото: з відкритих джерел
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На святкування Великодня у 2021 році державні установи витратили понад 3,4 мільйона гривень. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні системи громадського контролю держзакупівель DOZORRO.

Серед закупівель - переважно паски, продуктові набори, великодні декорації та організація ярмарок. Найбільшими категоріями витрат стали паски та продуктові набори - 2,3 млн грн.

Левова частка витрат, а саме понад 2,3 млн грн, припала саме на паски та великодні кошики. Ціна на головний атрибут свята залежала насамперед від ваги. Наприклад, паску вагою 300 грамів можна було придбати за 29,1 грн, а ось півкілограмова коштувала 35-45 грн. Популярний зараз кекс панеттоне купували й за 85 грн", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, місцева влада також вирішила прикрасити вулиці - на це витратили понад 640 тисяч гривень. Зокрема, мешканці Луцька можуть побачити в центрі міста декоративні скульптури: дерева, великодніх птахів, квіти та сонцеграй. На них з бюджету віддали майже 50 тисяч грн. На святкове оздоблення витратили кошти також у Чернівцях, Житомирі та Сокільниках.

Щонайменше у двох містах придбали проведення масових заходів. Зокрема, у Херсоні на передсвятковий ярмарок витратили 79,5 тисяч. У Черкасах провели фестиваль з концертною програмою, майстер-класами, фотозонами. За це місто заплатило 50 тисяч грн.

Нагадаємо, соціологи розповіли, як українці будуть святкувати Великдень.

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