В КГГА рассказали, когда в Киеве закончится учебный год

Стала известна точная дата, до которой школьники будут сидеть за партами

Стала известна точная дата, до которой школьники будут сидеть за партами

Фото: из открытых источников

В этом году в школах Киева учебный процесс будет продолжаться до 28 мая включительно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, продолжат ли учебный год из-за карантина, она заявила, что согласно законодательству, он длится до 1 июля.

Однако учебный год "как сидение за партами в Киеве продлится до конца мая - до 28 мая включительно".

В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов... С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали учебным заведениям проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости - или подтянуть ребенка по знаниям, или развивать его знания по определенному предмету", - сказала Фиданян.

Напомним, ранее у Кличко сказали, будут ли учиться столичные школьники летом.