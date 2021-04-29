У Кличка сказали, чи навчатимуться столичні школярі влітку

У Києві скасовують локдаун 1 травня

У Києві скасовують локдаун 1 травня

Рixabay

Столичні школярі через жорсткий карантин не навчатимуться влітку, бо заняття проводились в онлайн-режимі.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Службовець нагадав, що у столиці від 5 травня відновлюється навчання в школах, дитячих садочках, професійно-технічних закладах, коледжах та ВНЗ. При цьому він наголосив, що київські школярі не навчатимуться влітку.

"Хочу заспокоїти батьків школярів, в столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть, адже під час локдауну усі заняття велися дистанційно та відповідно до затвердженої програми. Діти, як і планувалось, завершать навчальний рік наприкінці травня", - повідомив Валентин Мондриївський.

З 5 травня заклади освіти Києва запрацюють у звичайному режимі Столичні школи, садочки, заклади професійно-технічної... Posted by Валентин Мондриївський on Wednesday, April 28, 2021

Нагадаємо, що від 5 травня в Києві також відновлюється прийом документів до перших класів та розсилка запрошень до дитячих садочків через систему електронного запису.