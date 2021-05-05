В двух областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19 за последние сутки

В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записался 514 821 человек

В лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записался 514 821 человек

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 4 мая, в Украине от коронавируса были вакцинированы 3 425 человек, в то же время во Львовской и Хмельницкой областях не было сделано ни одной прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

3 425 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 года в Украине. 759 434 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили одну дозу - 759 432 лица, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили одну дозу за рубежом). Прививка проводилась 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки, - написал Степанов.

Он отметил, что лидерами по числу привитых за сутки граждан являются Днепропетровская (879 сделанных за сутки прививок), Харьковская (384 вакцинации за сутки) и Киевская (355) области. В городе Киеве за сутки 4 мая сделали только 57 прививок.

В других же регионах количество вакцинированных за сутки граждан находится в пределах от 20 до 289 человек.

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 записался 514 821 человек, - подчеркнул министр.

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