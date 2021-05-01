Глава МОЗ сказав, коли в Україні може бути новий спалах коронавірусу
Степанов прогнозує, що спалаху COVID-19 після Великодня не буде
Степанов прогнозує, що спалаху COVID-19 після Великодня не буде
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов не вважає, що після Великодня відбудеться сильний спалах захворюваності на COVID-19, однак прогнозує певне зростання у червні.
Як пише RegioNews, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень", - сказав Степанов.
Міністр додав, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, вже не буде.
Нагадаємо, минулої доби в Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб.
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