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01 травня 2021, 17:35 11

Глава МОЗ сказав, коли в Україні може бути новий спалах коронавірусу

01 травня 2021, 17:35 11
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Степанов прогнозує, що спалаху COVID-19 після Великодня не буде
Степанов прогнозує, що спалаху COVID-19 після Великодня не буде
Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов не вважає, що після Великодня відбудеться сильний спалах захворюваності на COVID-19, однак прогнозує певне зростання у червні.

Як пише RegioNews, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень", - сказав Степанов.

Міністр додав, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, вже не буде.

Нагадаємо, минулої доби в Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб.

Максим Степанов Україна МОЗ коронавірус спалах

 
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