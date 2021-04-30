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У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС
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30 квітня 2021, 14:59 325

У Франківську на ринку спалахнула пожежа - ДСНС

30 квітня 2021, 14:59 325
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Жертв та постраждалих немає
Жертв та постраждалих немає
Фото: ДСНС
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В Івано-Франківську на території квіткового ринку виникла пожежа крівлі торгового павільйону. Загальна площа займання становила 120 кв. м.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС області.

Рятувальники з'ясували, що виникла пожежа крівлі торгового павільйону на території квіткового ринку на площі 120 м. кв.

Завдяки оперативності рятувальників вже о 12:53 пожежу було локалізовано, а о 13:29 - ліквідовано.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Всього до ліквідації пожежі від Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було залучено 42 осіб особового складу та 9 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що в Одесі у 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце подіїї рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.

пожежа Івано-Франківськ рятувальники ДСНС ринок

 
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