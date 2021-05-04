В центре Львова загорелся отель, жителей эвакуировали

Пока что причина возгорания в здании неизвестна

Пока что причина возгорания в здании неизвестна

Фото:ГСЧС

В центре Львова на улице Коперника произошел пожар в четырехэтажном здании отеля, пожарные занимались ликвидацией возгорания почти 2 часа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

4 мая в 8:44 в г. Львов по ул. Коперника в четырехэтажном здании отеля произошло возгорание перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади около 40 кв", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время ликвидации пожара из здания отеля спасатели провели эвакуацию 12 человек.

В 9:49 пожар был локализован, в 10:10 ликвидирован на площади 40 м кв. К тушению пожара привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, на Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина, пламя уничтожило все находившиеся в помещении вещи и конструкции здания.