10:30  04 мая
Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело
13:01  04 мая
В Житомирской области отменили "красную" зону карантина
10:15  04 мая
В ООС за сутки девять обстрелов, боевики снова били из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
04 мая 2021, 12:30 146

Черкасская область близка к попаданию в "красную" зону карантина - Минздрав

04 мая 2021, 12:30 146
Читайте також українською мовою
Сейчас в "красной" зоне находятся 7 областей
Сейчас в "красной" зоне находятся 7 областей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области из-за неблагоприятных показателей распространения заболеваемости COVID-19 могут ввести ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах, передает RegioNews.

Согласно последним данным, на территории Черкасской области превышены показатели выявления новых случаев коронавируса.

Кроме того, на территории региона уже два дня подряд превышена норма госпитализации пациентов.

По состоянию на 4 мая в Украине в "красной" зоне карантина находятся 7 областей: Харьковская, Житомирская, Сумская, Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

В "оранжевой" зоне карантина находятся 8 регионов, а в "желтой" - 9 областей и город Киев.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Киевщина и Николаевщина выходят из "красной" зоны карантина.

коронавирус карантин Минздрав Черкасская область красная зона Ограничение

В десяти областях за сутки не сделали ни одной COVID-прививки
04 мая 2021, 11:32
Коронавирус в Украине: вылечилось больше пациентов, чем заболело
04 мая 2021, 10:30
Больных COVID-19 в Украине вдвое больше, чем по официальной статистике - опрос
03 мая 2021, 14:09
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram