Черкасская область близка к попаданию в "красную" зону карантина - Минздрав

Сейчас в "красной" зоне находятся 7 областей

Сейчас в "красной" зоне находятся 7 областей

Фото: из открытых источников

В Черкасской области из-за неблагоприятных показателей распространения заболеваемости COVID-19 могут ввести ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионах, передает RegioNews.

Согласно последним данным, на территории Черкасской области превышены показатели выявления новых случаев коронавируса.

Кроме того, на территории региона уже два дня подряд превышена норма госпитализации пациентов.

По состоянию на 4 мая в Украине в "красной" зоне карантина находятся 7 областей: Харьковская, Житомирская, Сумская, Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

В "оранжевой" зоне карантина находятся 8 регионов, а в "желтой" - 9 областей и город Киев.

Напомним, 30 апреля стало известно, что Киевщина и Николаевщина выходят из "красной" зоны карантина.