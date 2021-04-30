Офіційно: Київщина та Миколаївщина виходять з "червоної" зони карантину 1 травня
Ці області перебуватимуть у "жовтій" зоні
Ці області перебуватимуть у "жовтій" зоні
Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення про вихід з "червоної" зони карантину Київської та Миколаївської областей.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише RegioNews.
Рішення набуває чинності з 1 травня.
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - написав він.
Нагадаємо, 29 квітня в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.
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