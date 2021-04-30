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30 квітня 2021, 13:46 206

Офіційно: Київщина та Миколаївщина виходять з "червоної" зони карантину 1 травня

30 квітня 2021, 13:46 206
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Ці області перебуватимуть у "жовтій" зоні
Ці області перебуватимуть у "жовтій" зоні
Фото з відкритих джерел
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Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення про вихід з "червоної" зони карантину Київської та Миколаївської областей.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, пише RegioNews.

Рішення набуває чинності з 1 травня.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

Нагадаємо, 29 квітня в Україні розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки, перевівши туди Вінницьку область.

Україна карантин зона Олег Немчінов локдаун

 
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