Конфлікту в ОП немає: "слуга народу" відреагував на відставку Мендель

Олександр Качура висловився про звільнення прессекретарки президента

Олександр Качура висловився про звільнення прессекретарки президента

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Олександр Качура прокоментував це у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Ми тут перебільшуємо взагалі вплив Офісу президента, прессекретаря президента… Ми ж не обговорюємо, коли хтось із керівників департаменту в ОП звільняється або проходять якісь кадрові ротації. Чому ми цьому надаємо таку велику вагу – тому що Мендель публічна людина? Ну добре, буде якийсь інший прессекретар. Головне, щоб свою роботу добре виконував. Думаю, Мендель знайде місце в команді, якщо захоче цього. Я не бачу, наприклад, якийсь конфлікт всередині ОП, Мендель з кимось з керівників, заступниками, — сказав він.

Як повідомлялося сьогодні, речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення, - ЗМІ. Вона робить це вже втретє.

Згодом в ОП підтвердили, що Мендель звільняється з посади речниці Зеленського. Вона залишиться працювати в Офісі президента.