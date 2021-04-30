Конфликта в ОП нет: "слуга народа" отреагировал на отставку Мендель

Александр Качура высказался об увольнении пресс-секретаря президента

Александр Качура высказался об увольнении пресс-секретаря президента

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Александр Качура прокомментировал это в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Мы тут преувеличиваем вообще влияние офиса президента, пресс-секретаря президента... мы же не обсуждаем, когда кто-то из руководителей департамента в ОП увольняется или проходят какие-то кадровые ротации. Почему мы этому придаем такой большой вес - потому что Мендель публичный человек? Ну хорошо, будет какой-то другой пресс-секретарь. Главное, чтобы свою работу хорошо выполнял. Думаю, Мендель найдет место в команде, если захочет этого. Я не вижу, например, какой-то конфликт внутри ОП, Мендель с кем-то из руководителей, заместителями, - сказал он.

Как сообщалось сегодня, пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ. Она делает это уже в третий раз.

Впоследствии в ОП подтвердили, что Мендель освобождается от должности пресс-секретаря Зеленского. Она останется работать в офисе президента.