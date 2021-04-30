08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:59  30 апреля
Во Франковске на рынке вспыхнул пожар - ГСЧС
18:02  30 апреля
На Донбассе за сутки три обстрела, обошлось без потерь - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 21:43 3

Конфликта в ОП нет: "слуга народа" отреагировал на отставку Мендель

30 апреля 2021, 21:43 3
Читайте також українською мовою
Александр Качура высказался об увольнении пресс-секретаря президента
Александр Качура высказался об увольнении пресс-секретаря президента
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. О причинах рассказал нардеп из фракции "Слуга народа".

Александр Качура прокомментировал это в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Мы тут преувеличиваем вообще влияние офиса президента, пресс-секретаря президента... мы же не обсуждаем, когда кто-то из руководителей департамента в ОП увольняется или проходят какие-то кадровые ротации. Почему мы этому придаем такой большой вес - потому что Мендель публичный человек? Ну хорошо, будет какой-то другой пресс-секретарь. Главное, чтобы свою работу хорошо выполнял. Думаю, Мендель найдет место в команде, если захочет этого. Я не вижу, например, какой-то конфликт внутри ОП, Мендель с кем-то из руководителей, заместителями, - сказал он.

Как сообщалось сегодня, пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ. Она делает это уже в третий раз.

Впоследствии в ОП подтвердили, что Мендель освобождается от должности пресс-секретаря Зеленского. Она останется работать в офисе президента.

Юлия Мендель Офис президента Александр Качура конфликт увольнение

ВСК Верховной Рады решила уволить руководство и наблюдательный совет "Укрзализныци"
30 апреля 2021, 19:11
Уволенный с должности главы КСУ Тупицкий продолжает получать зарплату
30 апреля 2021, 10:32
В Кабмине объяснили, почему отправили в отставку Коболева
29 апреля 2021, 21:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram