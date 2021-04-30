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30 квітня 2021, 17:44

На Запорізькій трасі багатогодинні затори по дорозі до моря

30 квітня 2021, 17:44
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Багато людей хочуть провести довгі вихідні біля моря
Багато людей хочуть провести довгі вихідні біля моря
Фото: Індустріалка
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Через те, що українці їдуть до моря на довгі травневі свята, на трасі Харків-Сімферополь утворився великий затор перед Мелітополем.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Індустріалку.

Багато запоріжців і мешканців сусідніх областей вирішили провести довгі вихідні на морі. Люди масово їдуть у Кирилівку. Через це на трасі Харків-Сімферополь утворився великий затор по дорозі до моря. Машини рухаються повільно щільною колоною.

Очевидці стверджують, що перебувають у заторах по кілька годин. Один із заторів – за 26 км від Мелітополя.

Як повідомлялося, у Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті. У трамваях та тролейбусах міста вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень.

авто дороги Запорізька область море свято Затори

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