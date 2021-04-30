На Запорізькій трасі багатогодинні затори по дорозі до моря
Багато людей хочуть провести довгі вихідні біля моря
Багато людей хочуть провести довгі вихідні біля моря
Через те, що українці їдуть до моря на довгі травневі свята, на трасі Харків-Сімферополь утворився великий затор перед Мелітополем.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Індустріалку.
Багато запоріжців і мешканців сусідніх областей вирішили провести довгі вихідні на морі. Люди масово їдуть у Кирилівку. Через це на трасі Харків-Сімферополь утворився великий затор по дорозі до моря. Машини рухаються повільно щільною колоною.
Очевидці стверджують, що перебувають у заторах по кілька годин. Один із заторів – за 26 км від Мелітополя.
Як повідомлялося, у Запоріжжі місцева влада підвищила ціни на проїзд у громадському транспорті. У трамваях та тролейбусах міста вартість проїзду зросте з 4 до 6 гривень.
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