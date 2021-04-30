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30 квітня 2021, 10:59 116

У лісах Херсонської області заборонили пікніки на травневі свята

30 квітня 2021, 10:59 116
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Місцева влада вважає, що масові святкування в зелених зонах загрожують черговим спалахом коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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Херсонська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) заборонила проведення пікніків на травневі свята у лісах області.

Про це повідомляє видання Херсон Online, передає RegioNews.

Згідно із рішенням місцевої влади, за дотриманням цієї заборони будуть слідкувати спеціальні рейдові групи, до яких будуть входити працівники Нацполіції та лісгоспів.

У випадку виявлення порушень вони будуть складати на громадян адміністративні протоколи.

Вже відсьогодні covid-патрулі не рідше п'яти разів на день будуть навідуватися і на ТРЦ "Фабрика" в Херсоні. Відвідувачів, які не дотримуються масочного режиму і соціальної дистанції, також штрафуватимуть" - повідомив заступник голови регіональної комісії з ТЕБ і НС Вадим Чабан.

Він також розповів, що згідно із даними моніторингу нових випадків COVID-19, упродовж одного дня із 120 осіб з позитивним результатом ПЛР-тесту 45 - громадяни, які повернулися з відпочинку в Єгипті та Туреччині.

Тому комісія звертається до голів територіальних громад, щоб ті рекомендували землякам поки що відкласти подібні виїзди через високий ризик зараження", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, у Житомирській області на травневі свята посилять карантин, там обмежено пересування та перебування громадян у громадських місцях.

Херсонська область свято Обмеження заборона перевірки

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