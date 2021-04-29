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Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято
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29 квітня 2021, 10:52 11

Великдень-2021: соціологи розповіли, як українці проводитимуть свято

29 квітня 2021, 10:52 11
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Не будуть святкувати лише 6% опитаних
Не будуть святкувати лише 6% опитаних
Фото: з відкритих джерел
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У 2021 році абсолютна більшість опитаних українців (92%) будуть святкувати Великдень. При цьому, кожен п'ятий українець планує іти до церкви.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування КМІС.

Зокрема повідомляється, що не будуть брати участь у святкуванні Великодня лише 6%, а не визначилися 2% респондентів. Водночас 9% опитаних планують взяти участь у всеношній службі.

Готувати вдома великодні страви планують 69% населення України, молитися в родинному колі - 5%, приймати гостей родичів вдома - 19%.

Крім того, серед усього населення України:

  • поїдуть на кладовище - 11%
  • поїдуть у гості в межах свого міста - 8%
  • поїдуть у гості за межі свого міста - 5%.

Зазначається, що опитування проводилось 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Раніше повідомлялося, що на Великдень церкви не закриватимуть через карантин, однак віруючим, які побажають відвідати богослужіння, доведеться дотримуватися певних карантинних обмежень.

Великдень карантин церква свято опитування

 
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