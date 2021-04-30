На Запорожской трассе многочасовые пробки по дороге к морю

Многие люди хотят провести длинные выходные у моря

Многие люди хотят провести длинные выходные у моря

Фото: Индустриалка

Из-за того, что украинцы едут к морю на долгие майские праздники, на трассе Харьков-Симферополь образовалась большая пробка перед Мелитополем.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Индустриалку.

Многие запорожцы и жители соседних областей решили провести долгие выходные на море. Люди массово едут в Кирилловку. Из-за этого на трассе Харьков-Симферополь образовалась большая пробка по дороге к морю. Машины движутся медленно плотной колонной.

Очевидцы утверждают, что находятся в пробках по несколько часов. Одна из пробок - в 26 км от Мелитополя.

Как сообщалось, в Запорожье местные власти повысили цены на проезд в общественном транспорте. В трамваях и троллейбусах города стоимость проезда вырастет с 4 до 6 гривен.