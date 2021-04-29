В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине

За сутки заболели 518 детей и 259 медработников

За сутки заболели 518 детей и 259 медработников

Фото: из открытых источников

В Украине за 28 апреля COVID-19 диагностировали у 11 627 человек, зафиксировано 387 летальных случаев, госпитализировали 3 096 человек, 18 442 пациента выздоровели. Всего за сутки провели 93 463 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 627 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 апреля. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в частности методом ПЦР – 41 499, методом ИФА – 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1 021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 059 465 человек;

выздоровело - 1 635 333 человека;

летальных исходов - 43 778;

проведено ПЦР-тестирований - 9 377 391.

Напомним, в Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca.