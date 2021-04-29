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В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
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29 апреля 2021, 09:12 10

В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине

29 апреля 2021, 09:12 10
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За сутки заболели 518 детей и 259 медработников
За сутки заболели 518 детей и 259 медработников
Фото: из открытых источников
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В Украине за 28 апреля COVID-19 диагностировали у 11 627 человек, зафиксировано 387 летальных случаев, госпитализировали 3 096 человек, 18 442 пациента выздоровели. Всего за сутки провели 93 463 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 627 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 апреля. В частности, заболели 518 детей и 259 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 93 463 (в частности методом ПЦР – 41 499, методом ИФА – 16 569, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 395).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1 021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 059 465 человек;
  • выздоровело - 1 635 333 человека;
  • летальных исходов - 43 778;
  • проведено ПЦР-тестирований - 9 377 391.

Напомним, в Украине увеличилось количество людей привитых второй дозой вакцины AstraZeneca.

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