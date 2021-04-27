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27 апреля 2021, 18:14 6

Рада отклонила проект постановления о созыве СНБО по вопросам пандемии с участием глав фракций

27 апреля 2021, 18:14 6
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"За" проголосовали лишь 115 народных депутатов
"За" проголосовали лишь 115 народных депутатов
Фото из открытых источников
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Верховная Рада отклонила проект постановления, предлагающего президенту Зеленскому немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны с участием глав депутатских фракций и групп для обсуждения ситуации в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Рады.

Верховная Рада отклонила проект постановления, предлагающего президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны с участием глав депутатских фракций и групп для обсуждения ситуации в связи с быстрыми темпами распространения COVID-19 в Украине.

За постановление №5299 "О принятии неотложных мер, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 и обеспечения неукоснительного выполнения решений Верховной Рады, принятых в этой сфере" проголосовали лишь 115 народных депутатов (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов – ред.) на первом внеочередном пленарном заседании во вторник.

Проект постановления также предлагал СНБО разработать стратегию дальнейшей борьбы с пандемией и реализации комплексных мероприятий органов государственной и исполнительной власти в сфере противодействия пандемии.

Как сообщалось, коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев. За сутки зафиксировано 432 летальных случая.

СНБО Верховная Рада COVID-19 пандемия Постановление

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