В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом
В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные COVID-кровати, в том числе и в заведениях, которые заключили договоры с НСЗУ.
Об этом сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Дополнительные койки планируются разворачивать и постепенно в некоторых заведениях, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, эти койки разворачиваются. Койки дополнительно развернуты в Бахмуте, Великоновоселковской центральной районной больнице, в Светлодарской многопрофильной больнице, - рассказал Педенко.
По его словам, загруженность коек с кислородом в медицинских учреждениях Донецкой области, которые определены для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19, составляет 69% по состоянию на 27 апреля.
Кроме того, он отметил, что по состоянию на утро 27 апреля на стационарном лечении находились 2040 человек, на амбулаторном лечении - 15160 человек.
Как сообщалось, коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев. За сутки зафиксировано 432 летальных случая.