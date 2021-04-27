В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом

Загруженность сейчас составляет 69%

Загруженность сейчас составляет 69%

Фото из открытых источников

В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные COVID-кровати, в том числе и в заведениях, которые заключили договоры с НСЗУ.

Об этом сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Дополнительные койки планируются разворачивать и постепенно в некоторых заведениях, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, эти койки разворачиваются. Койки дополнительно развернуты в Бахмуте, Великоновоселковской центральной районной больнице, в Светлодарской многопрофильной больнице, - рассказал Педенко.

По его словам, загруженность коек с кислородом в медицинских учреждениях Донецкой области, которые определены для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19, составляет 69% по состоянию на 27 апреля.

Кроме того, он отметил, что по состоянию на утро 27 апреля на стационарном лечении находились 2040 человек, на амбулаторном лечении - 15160 человек.

Как сообщалось, коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев. За сутки зафиксировано 432 летальных случая.