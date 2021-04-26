На Буковине реанимации двух COVID-больниц до сих пор загружены на 100%

В то же время в целом занятость коек для пациентов с этим заболеванием составляет 35%

В то же время в целом занятость коек для пациентов с этим заболеванием составляет 35%

Фото из открытых источников

В Черновицкой области ситуация с загруженностью COVID-больниц в целом улучшается, но реанимации в двух больницах Буковины до сих пор загружены на 100%.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ. Мы сейчас отмечаем положительную динамику по загруженности госпитальных баз. Сейчас из 2479 коек, которые развернуты для пациентов с COVID-19, по состоянию на сегодняшнее утро занятыми оставались 903 кровати, это около 35%. Зато достаточно высокой остается загруженность реанимационных отделений - около 60%. А реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой городской больницы №3 заполнены на 100%, - сказал Черный. По его словам, самая тяжелая ситуация с загруженностью коек остается в трех городских больницах. В частности, в городских больницах №№3 и 4 занято 65-66% коек, а в больнице №1 - 53%. Однако и в областном центре мы также видим улучшение ситуации, городских пациентов из Черновцов уже не везут в районные больницы, здесь хватает собственных коек. Кроме того, Черновицкая городская детская больница, которая раньше готовилась для перехода на госпитальную базу для больных COVID-19, пока не будет привлекаться к борьбе с этим вирусом. Сейчас ситуация, которая складывается, этого не требует, - добавил областной чиновник. Он отмечает, что для того, чтобы ситуация с заболеваемостью в области и дальше только улучшалась, нужно иметь социальную ответственность и придерживаться рекомендаций Минздрава относительно ношения масок, социальной дистанции, пользования антисептиками и тому подобное. Как сообщалось, 21 апреля в Черновицкой области отменили "красную” зону карантина. Такое решение приняла на заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

.