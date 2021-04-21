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21 квітня 2021, 18:29 548

У Тернополі школярка наковталася пігулок: її госпіталізували

21 квітня 2021, 18:29 548
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Дівчинка сама викликала медиків
Дівчинка сама викликала медиків
Рixabay
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У Тернополі до лікарні потрапила 15-річна дівчина, яка отруїлась заспокійливими таблетками.

Як пише RegioNews, про це у Facebook повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

За його словами, коли дівчинці стало погано, вона викликала медиків. Вона скаржилася на сонливість, головний біль, нудоту. Неповнолітня зізналась, що випила кілька заспокійливих таблеток.

"Ці симптоми з’явилися у неї після передозування таблетками. Після надання медичної допомоги та промивання шлунку дівчину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус.

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Posted by Cemd MK on Tuesday, April 20, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові госпіталізували дев'ятикласницю з отруєнням таблетками.

Україна ушпиталення отруєння Тернопіль лікарня

 
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