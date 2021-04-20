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20 квітня 2021, 08:41 3168

У Черкасах школяр отримав кулю в голову під час занять

20 квітня 2021, 08:41 3168
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14-річний хлопчик знаходиться у вкрай важкому стані
14-річний хлопчик знаходиться у вкрай важкому стані
Фото: з відкритих джерел
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Під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Наразі дитина перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються медики.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у Facebook.

Медики, що прибули на виклик, виявили, що підліток перебуває в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Його доправили до реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.

За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у хлопця зупинилося дихання і його перевели на штучну вентиляцію легень.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Зазначається, що тренера, на занятті у якого це відбулось, відсторонили від виконання обов‘язків.

За словами Чубіної, Департамент освіти та гуманітарної політики проведе перевірки усіх приміщень тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.

Нагадаємо, 6 квітня військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ.

школа ушпиталення зброя медики освіта діти

 
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