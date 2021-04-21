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21 апреля 2021, 13:13 6

В армии - еще одна смерть от COVID-19

21 апреля 2021, 13:13 6
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Фото из открытых источников
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По состоянию на утро 21 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 101 человек, за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба командования Медсил ВСУ на своей Facebook-странице.

По состоянию на 10.00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 101 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевания, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Вооруженных Силах зарегистрирован 77-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВСУ находился на лечении в ЦРБ города Переяслав. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали, - сообщает командование Медсил ВСУ.

В настоящее время в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек, на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 451 человек.

В целом за время пандемии в ВСУ выздоровел 21 921 человек.

В прессслужбе также сообщили, что с начала вакцинальной кампании в ВСУ 42 465 человек получили первую дозу вакцины. Из них 3 101 военный медик. За минувшие сутки против COVID-19 привито 156 человек.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, April 21, 2021

Как сообщалось, в Украине значительно выросла заболеваемость COVID у детей - НАН. За последние сутки заболело 532 ребенка.

В общем сегодня в Украине более 12 тысяч новых заражений COVID-19. Больше всего новых случаев в Киеве (965) и на Харьковщине (938).

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