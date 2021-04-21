Смертність від COVID-19 знизиться в найближчі дні - НАН

Зараз смертність від коронавірусу знаходиться в завершальній фазі плато

Зараз смертність від коронавірусу знаходиться в завершальній фазі плато

Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в прогнозі опублікованому Національною академією наук, передає RegioNews.

Смертність від коронавірусу зараз знаходиться в завершальній фазі плато. Очікується зниження смертності в найближчі дні", - вважають в НАН.

При цьому в НАН додали, що в останні три - чотири тижні летальність від COVID-19 становила 2,5%.

"Кількість випадків хвороби за тиждень зменшилася на 14% після зниження на 2% тиждень тому. Синхронно зі зниженням числа випадків хвороби, знизилася також інтенсивність тестування. Кількість проведених за останній тиждень ПЛР-тестів, внесок яких у виявлення нових випадків інфікування, є ключовим, впала на 12%", - повідомили експерти.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків.