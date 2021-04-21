В Україні значно зросла захворюваність на COVID у дітей - НАН
За останню добу захворіло 532 дитини
За останню добу захворіло 532 дитини
За останній тиждень число госпіталізованих хворих дітей у віці до 9 років виявилося як мінімум удвічі вище, ніж тижнем раніше.
Про це йдеться в прогнозі опублікованому Національною академією наук, передає RegioNews.
В останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилося принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків.
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