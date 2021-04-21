09:02  21 квітня
В Україні понад 12 тисяч нових заражень COVID-19
08:41  21 квітня
"Україна не боїться Росії": Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі
08:11  21 квітня
Від початку доби на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2021, 11:59 9

В Україні значно зросла захворюваність на COVID у дітей - НАН

21 квітня 2021, 11:59 9
Читайте также на русском языке
За останню добу захворіло 532 дитини
За останню добу захворіло 532 дитини
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За останній тиждень число госпіталізованих хворих дітей у віці до 9 років виявилося як мінімум удвічі вище, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в прогнозі опублікованому Національною академією наук, передає RegioNews.

В останній тиждень число госпіталізованих хворих віком до 9 років включно виявилося принаймні вдвічі вищим, ніж число госпіталізованих хворих віком від 10 до 19 років включно", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків.

коронавірус ушпиталення діти пандемія вчені

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua