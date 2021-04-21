Украинские школьники отстают на полгода из-за карантина - образовательный омбудсмен

К тому же, наше образование отстает от европейского по темпам

К тому же, наше образование отстает от европейского по темпам

Фото из открытых источников

Украинские школьники теряют примерно полгода образовательного процесса из-за карантина. При этом, по сравнению с развитыми странами Европы, Украина и без того отстает на два года в учебе.

Об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "Радио НВ", передает RegioNews. В равных условиях ребенок, обучающийся с карантинными ограничениями, потеряет полгода обучения, - отметил омбудсмен. Он обратил внимание на то, что эта ситуация осложняется еще и тем, что украинское образование и без того отстает от европейского по темпам. Для Украины это очень критично, потому что мы и так отстаем. По данным международного исследования, Украина занимает где-то среднее место в рейтинге, и если сравнивать со странами, где качественные образовательные системы, Украина отстает где-то на 1,5-2 года. То есть наши дети недополучают обучение из-за того, что содержание образования несовершенно, образовательные методики несовершенны, - заметил омбудсмен. Также он отметил, что в госбюджете на этот год заложена субвенция в размере 1 млрд грн, и эти средства должны в том числе пойти на противодействие последствиям COVID-19 в образовании. Однако сейчас деньги никак не задействованы из-за отсутствия соответствующего постановления Кабмина. Деньги якобы есть, но использовать их невозможно, поскольку есть определенная процедура. Поэтому я очень жду, что наконец будет принято постановление, которое упорядочит использование этих средств, и их можно будет использовать в том числе для начала нового учебного года. Потому что сейчас дети на дистанционном обучении в основном, учебные заведения работают в дистанционном режиме, но с 1 сентября, очень надеюсь, дети вернутся в классы, – сказал Горбачев. Как сообщалось, ранее в МОН рассказали, могут ли в Украине продлить учебный год. Обучение школьников должно длиться не менее 175 учебных дней в течение года.

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