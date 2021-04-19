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19 квітня 2021, 13:14 1

В Україні блокували контрабанду медпрепаратів для боротьби з суміжними хворобами при COVID-19

19 квітня 2021, 13:14 1
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Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог
Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог
Фото: СБУ
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Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка контрабандно ввозила медичні препарати невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення", - повідомили оперативники.

Ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та області, вилучено:

  • 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;
  • 66,2 тисячі доларів та 65 тисяч гривень готівкою;
  • банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила масштабну контрабанду товару з Росії та ОРДЛО на 4 мільйони.

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