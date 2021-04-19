Повторно заразитися COVID-19 можна через півтора місяця – Центр здоров’я

ЦГЗ має інформацію про понад 1,2 тис. повторних випадків COVID-19

ЦГЗ має інформацію про понад 1,2 тис. повторних випадків COVID-19

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає RegioNews.

Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були одиничні відповіді, що це було півтора місяця, - сказав Родина.

Він повідомив, що ЦГЗ розробив проєкт наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. У проєкті документа, який уже направлений до Міністерства охорони здоров'я, установа прописала визначення повторного випадку зараження, що дасть змогу налагодити отримання інформації про такі випадки.

Родина зазначив, що ЦГЗ має інформацію про понад 1,2 тис. повторних випадків COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині. За минулу добу в лікарні потрапили 2387 осіб.