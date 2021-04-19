Повторно заразиться COVID-19 можно через полтора месяца – Центр здоровья

ЦОЗ имеет информацию о более чем 1,2 тыс. повторных случаев COVID-19

ЦОЗ имеет информацию о более чем 1,2 тыс. повторных случаев COVID-19

В среднем повторное заражение коронавирусом фиксируется через 3-4 месяца после перенесенного заболевания.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает RegioNews.

Мы спросили у эпидемиологов, период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца, - сказал Родына.

Он сообщил, что ЦОЗ разработал проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В проекте документа, который уже направлен в Министерство здравоохранения, учреждение прописало определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

Родына отметил, что ЦОЗ имеет информацию о более чем 1,2 тыс. повторных случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине. За минувшие сутки в больницу попали 2387 человек.