Степанов пообіцяв "особливий режим" на Великдень: що відомо
В міністерстві наполягають на виконанні карантинних обмежень
В міністерстві наполягають на виконанні карантинних обмежень
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про можливість введення посилених карантинних обмежень на Великдень.
Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Для нас важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", - заявив Степанов.
За словами міністра, британський і південноафриканський штами коронавірусу "зверхагресивні", а перебіг хвороби дуже важкий.
Нагадаємо, раніше санлікар Віктор Ляшко розповів, як буде проходити Великдень.
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