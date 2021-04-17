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17 квітня 2021, 18:10 10

У Трускавці під час ралі автомобіль врізався в будинок

17 квітня 2021, 18:10 10
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На перетині вулиць один із учасників змагань не впорався із керуванням
На перетині вулиць один із учасників змагань не впорався із керуванням
Фото: varta1
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У місті Трускавець Львівської області під час ралі  автомобіль протаранив будинок.

Про це повідомляє місцеве видання "Варта1”, передає RegioNews.

Сьогодні, 17 квітня в місті стартував перший етап Чемпіонату України з гірських перегонів "Grand Prix Truskavets”.

Відомо, що пригода трапилася на перетині вулиць Роксолани та Суховолі. Під час ралі водій на великій швидкості не впорався з керуванням і врізався в будинок.

Під час ДТП ніхто із мешканців будинку та пішоходів не постраждав, водій автомобіля теж цілий. Потрощений перший поверх будинку та автомобіль.

У будинку розтрощені двері, через наїзд стався витік води з гідранту біля будинку”, - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють працівники поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.

ДТП Трускавець поліція змагання аварія Львівська область

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