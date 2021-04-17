У Трускавці під час ралі автомобіль врізався в будинок
У місті Трускавець Львівської області під час ралі автомобіль протаранив будинок.
Про це повідомляє місцеве видання "Варта1”, передає RegioNews.
Сьогодні, 17 квітня в місті стартував перший етап Чемпіонату України з гірських перегонів "Grand Prix Truskavets”.
Відомо, що пригода трапилася на перетині вулиць Роксолани та Суховолі. Під час ралі водій на великій швидкості не впорався з керуванням і врізався в будинок.
Під час ДТП ніхто із мешканців будинку та пішоходів не постраждав, водій автомобіля теж цілий. Потрощений перший поверх будинку та автомобіль.
У будинку розтрощені двері, через наїзд стався витік води з гідранту біля будинку”, - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють працівники поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.