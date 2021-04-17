В Трускавце во время ралли автомобиль врезался в дом
В городе Трускавец Львовской области во время ралли автомобиль протаранил дом.
Об этом сообщает местное издание "Варта1", передает RegioNews.
Сегодня, 17 апреля в городе стартовал первый этап Чемпионата Украины по горным гонкам "Grand Prix Truskavets".
Известно, что происшествие произошло на пересечении улиц Роксоланы и Суховоли. Во время ралли водитель на большой скорости не справился с управлением и врезался в дом.
Во время ДТП никто из жильцов дома и пешеходов не пострадал, водитель автомобиля тоже цел. Разбит первый этаж дома и автомобиль.
В доме разбитые двери, из-за наезда произошла утечка воды из гидранта возле дома", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, на Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб.