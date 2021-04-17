10:24  17 квітня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині
18:05  16 квітня
У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята
18:31  17 квітня
Доба на Донбасі: 5 обстрілів, один український військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2021, 17:35 7

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на Великодні свята

17 квітня 2021, 17:35 7
Читайте также на русском языке
Рішення ухвалили також через підвищений попит на травневі свята
Рішення ухвалили також через підвищений попит на травневі свята
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на Великодні та травневі свята, в компанії вважають, що це сприятиме можливості дотримання соціальної дистанції між пасажирами.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

"Укрзалізниця" ставить пріоритетом безпеку пасажирів, тому на найбільш популярні напрямки додає рейси заздалегідь. Це забезпечить більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, щоб у поїздах було можливо зберігати соціальну дистанцію і пасажири на вокзалах були розмежовані у часі і менше перетиналися", - йдеться в повідомленні.

Продаж квитків на зазначені рейси відкривається з 17 квітня.

Так, на травневі свята будуть курсувати наступні поїзди:

  • №29/30 Київ - Ужгород. З Києва відправляється 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода - 30 квітня і 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня;
  • №124/123 Київ - Костянтинівка. З Києва відправляється 30 квітня, 3, 7 і 10 травня. З Костянтинівки - 1, 4, 8, 11 травня;
  • №138/137 Хмельницький - Лисичанськ. З Хмельницького відправляється 30 квітня, 2 і 8 травня. З Лисичанська - 1, 3 і 9 травня;
  • №209/210 Харків - Одеса. З Харкова відправляється 30 квітня та 2 травня. З Одеси - 1 і 3 травня;
  • №239/240 - 207/208 Київ - Ужгород. З Києва відправляється 30 квітня, 3, 7 і 9 травня. З Ужгорода - 1, 4, 8, 10 травня;
  • №242/241 - 210/212 Харків - Одеса. З Харкова відправляється 7 травня. З Одеси - 9 травня;
  • №211/212 Харків - Львів. З Харкова відправляється 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова - 1, 4, 8, 10 травня;
  • №232/231 Запоріжжя - Івано-Франківськ. З Запоріжжя відправляється 30 квітня і 8 травня, з Івано-Франківська - 1 і 9 травня;
  • №243/244 Київ - Рахів. З Києва відправляється 29 квітня 3, 7 і 9 травня, з Рахова - 30 квітня, 4, 8 і 10 травня;
  • №254/253 Київ - Маріуполь. З Києва відправляється 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя - 1, 4 і 10 травня;
  • №251/252 Харків - Миколаїв. З Харкова відправляється 29 квітня і 9 травня. З Миколаєва - 30 квітня і 10 травня;
  • №298/297 Миколаїв - Київ. З Миколаєва відправляється 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва - 30 квітня, 5, 7, 11 травня;
  • №745/746 "Бойківський експрес" Київ - Славське. Рейси 1 і 4 травня туди і назад;
  • №774/773 Київ - Шостка. Із Києва та Шостки відправляється 4, 10 травня;
  • №779/780 Суми - Вінниця. З Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 і 10 травня;
  • №781/782 Черкаси - Київ. З Черкас і Києва відправляється 4, 10 травня.

Нагадаємо, розслідування аварії потяга "Інтерсіті" завершили, шестеро чиновників будуть звільнені.

Укрзализныця поїзд свято Великдень пасажирські перевезення

У Запорізькій області обмежили відвідування церков на Великодні свята
16 квітня 2021, 18:05
У Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння
16 квітня 2021, 17:45
1,5 мільйони щомісяця: на Одеській залізниці викрили нелегальний продаж квитків
16 квітня 2021, 15:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua