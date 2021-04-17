"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на Великодні свята

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

"Укрзалізниця" ставить пріоритетом безпеку пасажирів, тому на найбільш популярні напрямки додає рейси заздалегідь. Це забезпечить більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, щоб у поїздах було можливо зберігати соціальну дистанцію і пасажири на вокзалах були розмежовані у часі і менше перетиналися", - йдеться в повідомленні.