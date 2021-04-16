Аварія потяга "Інтерсіті": розслідування завершили, шестеро чиновників будуть звільнені

В "Укрзалізниці” назвали офіційну причину сходження потяга з рейок

В "Укрзалізниці” назвали офіційну причину сходження потяга з рейок

Фото: Ukrzaliznytsia

Причиною аварії поїзду “Інтерсіті”, який 29 березня прямував із Києва до Запоріжжя, були грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Через службове недбальство звільнять 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці.

Про це повідомляє пресслужба кормпанії, передає RegioNews.

За підсумками розслідування було встановлено, що передумовою транспортної події є недотримання відповідальними керівниками діючих в колійному господарстві вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації та виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури”, - йдеться в повідомленні.

Ще однією причиною аварії стало неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.

В "Укрзалізниці” прийняли рішення про звільнення:

першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу "Служба колії";

начальника та заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії";

майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії;

старшого майстра;

бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця” з інфраструктури”, - додали в компанії.

Також завершується процес підрахунків збитків аварії потяга, буде підготовлений претензійний матеріал з метою подальшого відшкодування винними допущених збитків.

Також за фактом сходження вагонів поїзда з рейок Національна поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, 29 березня під Запоріжжям з рейок зійшов потяг Інтерсіті. Шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції.

Згодом була названа попередня причина інциденту. Ввечері того ж дня "Укрзалізниця" відновила рух потягів між Запоріжжям і Дніпром.