Вінничина з 3 квітня посилює карантин: що заборонять

Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня

Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня

Фото з відкритих джерел

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин у Вінницькій області.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА, нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня.

В області з суботи буде заборонено:

проведення всіх масових заходів;

прийом відвідувачів в театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;

прийом дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;

діяльності культових споруд і приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

відвідування установ освіти учнів 1-11 класів, крім шукачів установ дошкільної та спеціальної освіти.

Зазначимо, Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину

Нагадаємо, в Одесі планують запровадити суворий карантин за прикладом Києва.