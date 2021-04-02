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02 квітня 2021, 14:41 9

Вінничина з 3 квітня посилює карантин: що заборонять

02 квітня 2021, 14:41 9
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Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня
Нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня
Фото з відкритих джерел
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Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин у Вінницькій області.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА, нові обмеження будуть діяти з 3 по 12 квітня.

В області з суботи буде заборонено:

  • проведення всіх масових заходів;
  • прийом відвідувачів в театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;
  • прийом дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;
  • діяльності культових споруд і приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів споруди або приміщення;
  • проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
  • відвідування установ освіти учнів 1-11 класів, крім шукачів установ дошкільної та спеціальної освіти.

Зазначимо, Вінницька область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину

Нагадаємо, в Одесі планують запровадити суворий карантин за прикладом Києва.

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