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15 квітня 2021, 16:22 6

В Україні розпочали вакцинацію учасників Олімпійських ігор в Токіо

15 квітня 2021, 16:22 6
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Першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України
Першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України
Фото Мінмолодьспорт
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В Україні розпочали вакцинацію від COVID-19 українських паралімпійців та олімпійців вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НОК України.

Сьогодні першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України, які готуються до участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо.

Вакцинацію вже пройшли: Олімпійський чемпіон Пекіну-2008 Олександр Петрів, срібний призер Ігор в Ріо-2016 Сергій Куліш й ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020, - вказали у НОК.

У директивних документах та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу - безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ, - наголосив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Наразі Мінмолодьспорт отримав 1500 вакцин, дякуючи тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Як повідомлялося, "Медзакупівлі" хочуть оштрафувати недобросовісного постачальника китайської COVID-вакцини. З "Лекхіму" можуть стягнути понад 38 млн гривень за несвоєчасну поставку вакцини Sinovac.

Також Кабмін виділив з бюджету 6,5 мільярдів на закупівлю вакцин. Рішення було прийнято на закритому позачерговому засіданні.

вакцина спорт Олімпіада Вадим Гутцайт вакцинація Мінмолодьспорт

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